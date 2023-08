Pioli non ha dubbi | decisa richiesta sul mercato

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Stefanosembra non essere ancora al 100% soddisfatto dele chiede alla dirigenza un ultimo sforzo in entrata Soltanto da poche ore è arrivata l’ufficialità del nono acquisto in casa rossonera. Si tratta di Marco Pellegrino, giovane difensore centrale argentino, classe 2002, arrivato dall‘Atletico Platense. La dirigenza ha visto in lui le possibilità qualità per emergere ed affermarsi ad alti livelli. Strutturato fisicamente e alto 184 centimetri, il giovane proverà ad imporsi nel Milan e chissà che non riesca a scalare le gerarchie di Stefano. Un’estate di calcioesaltante insomma per i tifosi, cominciato in salita con perdite come quelle di Maldini e Tonali, e finito al rialzo. Dall’oneroso ricavo ricevuto dalla cessione del centrocampista azzurro al Newcastle, sono arrivati tanti nuovi ...