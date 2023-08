Picchia ed estorce denaro ai genitori per la droga | arrestato 18enne del capoluogo

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Caserta. La Polizia di Stato di Caserta ha proceduto all’arresto di un giovanedi Caserta, diventato maggiorenne da poco, poiché colto nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni. In particolare, nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante interveniva presso l’abitazione del ragazzo, accertando l’avvenuta aggressione ai danni della madre che, spaventata dal comportamento violento, riusciva a scappare ed a contattare le Forze dell’Ordine. Le indagini condotte dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., facevano emergere il clima di costante tensione creato dal ragazzo, tossicodipendente, che con continue minacce, anche di morte, costringeva da mesi ia consegnare somme diutilizzate per ...