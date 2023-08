Pentathlon | Mondiali 2023 | Elena Micheli | Alessandra Frezza e Alice Sotero avanzano alle semifinali

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Buone notizie per l’Italia dai Campionatidimodernoin corso di svolgimento a Bath (Inghilterra). La giornata odierna prevedeva le qualificazioni femminili e tre delle nostre quattro rappresentanti hanno staccato il pass per la semifinale.(Carabinieri),(Fiamme Azzurre) e(Aeronautica Militare)al turno successivo, mentre viene eliminata Francesca Tognetti (Carabinieri). Nel Gruppo A migliore prestazione percon 1105 punti a braccetto con la tedesca Rebecca Langrehr e la britannica Jessica Varley. Quarta l’unghese Haydy Morsy con 1102, mentre è settima...

Subito una medaglia nella prima giornata di finali aidiModerno in corso a Bath, in Inghilterra. A conquistarla Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri), argento nella staffetta femminile che ha dato il via ...Subito una medaglia per l'Italia nella prima giornata di finali aidimoderno in corso a Bath, in Gran Bretagna: Maria Beatrice Mercuri e Aurora Tognetti hanno conquistato l'argento nella staffetta femminile. La gara, con le prove di equitazione, ...Subito una gioia per l'Italia del. Neiin Inghilterra, Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri) hanno raggiunto la medaglia d'argento ella staffetta femminile, che ha dato il via alla ...

Mondiali pentathlon: azzurre d'argento nella staffetta a Bath Agenzia ANSA

Iniziano nel migliore dei modi per i nostri colori i Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2023 in corso di svolgimento a Bath (Inghilterra). La prima giornata dedicata alle finali proponeva la st ...Bath, 22 ago. – (Adnkronos) – Subito una medaglia nella prima giornata di finali ai Mondiali di Pentathlon Moderno in corso a Bath, in Inghilterra. A conquistarla Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e ...