Pentathlon moderno | Mondiali Bath 2023 | Micheli | Sotero e Frezza volano in semifinale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Elena(Carabinieri), Alice(Fiamme Azzurre) e Alessandra(Aeronautica Militare) hanno conquistato il pass per le semifinali aidiin corso di svolgimento a, in Inghilterra. Delle quattro azzurre al via oggi, dunque, soltanto Francesca Tognetti (Carabinieri) è stata eliminata. Nel gruppo A, Aliceha dominato chiudendo davanti a tutte con 1005 punti, settima invece Alessandracon 1099 punti. Nel gruppo C Elenasi è piazzata al secondo posto con 1133 punti, fuori Francesca Tognetti, quattordicesima nel gruppo B con 1092 punti. Domani tocca ai maschi nelle qualificazioni. In gara gli azzurri Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme ...

Subito una medaglia nella prima giornata di finali ai Mondiali diin corso a Bath, in Inghilterra. A conquistarla Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri), argento nella staffetta femminile che ha dato il via alla ...Subito una medaglia per l'Italia nella prima giornata di finali ai Mondiali diin corso a Bath, in Gran Bretagna: Maria Beatrice Mercuri e Aurora Tognetti hanno conquistato l'argento nella staffetta femminile. La gara, con le prove di equitazione, scherma, ...Subito una gioia per l'Italia del. Nei Mondiali in Inghilterra, Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Aurora Tognetti (Carabinieri) hanno raggiunto la medaglia d'argento ella staffetta femminile, che ha dato il via alla ...

Pentathlon moderno: subito un podio azzurro ai mondiali, Mercuri-Tognetti argento in staffetta La Sicilia

Iniziano nel migliore dei modi per i nostri colori i Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2023 in corso di svolgimento a Bath (Inghilterra). La prima giornata dedicata alle finali proponeva la st ...Bath, 22 ago. - (Adnkronos) - Subito una medaglia nella prima giornata di finali ai Mondiali di Pentathlon Moderno in corso a Bath, in Inghilterra. A conquistarla Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e ...