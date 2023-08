Pensioni più alte a settembre | con gli arretrati aumenti da 250 euro | ecco per chi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Aper learrivano buone notizie. Gli assegni previdenziali saranno pagati sulla base del solito ordine alfabetico per il ritiro alle Poste, mentre per chi lo riceve con accredito sul conto corrente non sarà necessario far nulla. Niente di nuovo su questo fronte, ma le notizie positive per i pensionati riguardano le cifre. Aarrivano infatti gliprevisti grazie ai conguagli. Negli scorsi mesi l’Inps ha pagato glie gliprevisti per gli assegni previdenziali, ma gli incrementi sono scattati in ritardo e quindi solamente con il mese disi può vedere la differenza reale riguardante importo e conguagli.con ledi ...