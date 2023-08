Pensione facilissima e corsia preferenziale per questi lavoratori | Come funziona il beneficio pensionistico

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Scopri i vantaggi previdenziali destinati ainon vedenti, inclusa ladi vecchiaia e altri benefici. Nel panorama previdenziale italiano, inon vedenti possono beneficiare di importanti agevolazioni. Il sistema previdenziale riconosce loro benefici significativi, tra cui spicca ladi vecchiaia. Questo sostegno è accessibile con requisiti agevolati rispetto alla norma, sia per chi è impiegato nel settore privato che per gli autonomi.di vecchiaia pernon vedenti: requisiti e dettagli (ANSA FOTO) – ilovetrading.itPer inon vedenti affetti da cecità totale o con una limitata capacità visiva, il diritto alladi vecchiaia è garantito in base a specifici criteri. ...