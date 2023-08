Pedullà | «Pavard | grande colpo Inter! Differenza? Un particolare»

(Di mercoledì 23 agosto 2023)ha parlato delper l’Inter. Secondo l’esperto di mercato unha fatto lanell’operazione? A Sportitalia.com, Alfredosi espone su: «Della serie “grandi colpi” un posto al sole lo merita Benjamin. L’Inter lo ha corteggiato in modo discreto ma insistente, facendogli capire che sarebbe stato fondamentale averlo in squadra e metterlo a disposizione di Simone Inzaghi. È stata una mossa decisiva perché ha addolcito il Bayern che solitamente non apre le porte, anzi sbarra qualsiasi passaggio e blinda la serratura. L’Inter ha raggiunto un accordo sull’ingaggio tra mercoledì e giovedì scorsi, in questo modo ha chiesto adi ...

Dedica un paragrafo anche al mercato dell'Inter Alfredonel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principaliCalciomercato - L'Inter prova a prendere l'esterno Benjamindal Bayern Monaco, esterno in passato seguito anche dal Napoli. Ecco quanto si legge sul sito di Alfredo: ' CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ......l'amore possibile che possa avere per un calciatore importante nello schema di inzaghi come, ... A fare chiarezza ci ha pensato in queste ore Alfredoche, ospite a Sportitalia , ha fornito ...