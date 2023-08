Pavard salta l’allenamento con il Bayern Monaco | il motivo

(Di mercoledì 23 agosto 2023)non ha svoltodi oggi con il: spunta ildell’assenza. Nel frattempo l’Inter aspetta. ASSENZA ? Benjaminnon si è allenato oggi con il. A riferire ilè stato Fabrizio Romano su Twitter: «Benjaminhatodi oggi a causa di un malore, riferisce ufficialmente ilaspetta solo il via libera delper recarsi a Milano e unirsi all’Inter con un accorda da 32 milioni di euro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

I dirigenti nerazzurri sono ancora impegnati nella trattativa col Bayern Monaco per Benjamin(LEGGI QUI) , ma sono pronti a battere delle piste alternative nel caso in cui i campioni di ...Tuchel all'intervallo prova a dare la scossa con tre cambi: fuori Laimer, De Ligt e. Dentro ... La scossa attesa però non arriva e al 71 Sesko sfiora il quarto gol: scatta in profondità,...6 Propone un duello tutto fisico con Neymar dal quale esce vincitore e, quando il ... Coman 7 Sulla sinistra non lo si fermaesempre l'avversario, nella ripresa si sposta sulla destra e ...

Inter pronta a virare su Schuurs se salta Pavard Calciomercato.com

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'intenzione di Simone Inzaghi dovrebbe essere quella di schierare Benjamin Pavard da terzo in difesa più che da quinto di centrocampo. Come segnala il ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 23 agosto: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...