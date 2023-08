Pavard | l’Inter copre Skriniar e… Onana! Una soluzione si sdoppia

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 23 agosto 2023)alè ormai in via di definizione. Il francese colmerà un doppio buco al. In fase di possesso, Inzaghi avrà più soluzioni FATTA ? In dirittura d’arrivo l’affare Benjaminal. Il difensore francese arriverà presto a Milano. Accordo fissato sui 32 milioni complessivi tra nerazzurri e Bayern Monaco: 30 di base fissa e 2 di bonus., dunque, ha deciso di rompere gli indugi spostandoo budget rimasto proprio sul giocatore transalpino. Il campione del Mondo 2018 diventerà l’acquisto più costoso di questa sessione estiva di calciomercato. A Milano sbarcherà un difensore di caratura internazionale, con un palmares di tutto rispetto e con un’esperienza e una tecnica mai in discussione. In un solo colponon ...