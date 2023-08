Pavard | l’accordo tra Inter e Bayern Monaco è totale Attesa – SM

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Per Benjaminall’non ci sono assolutamente dubbi.tra i nerazzurri e il, da Sport Mediaset tutti i dettagli. DETTAGLI – 30 milioni più 2 di bonus, 4 milioni per 5 anni a Benjamin: così l’ha raggiuntosia conche con il calciatore. Tutto è definito già da qualche giorno, il francese sarà un nerazzurro. Manca l’ok dei bavaresi alla partenza diper Milano, perché serve un sostituto a Thomas Tuchel. Il nome è quello di Bella-Kotchap in uscita dal Southampton retrocesso dalla Premier League nell’ultima stagione.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

Conto alla rovescia iniziato per'arrivo del difensore in Italia: Inter e Bayern hanno raggiuntoper 30 milioni di euro più 2 di bonus, ora i tedeschi attendono di chiudere per il sostituto e poi daranno il via libera (atteso da un momento all'altro) al calciatore per volare a Milano ...... una recente rivelazione ha gettato luce su una scelta alternativa che'Inter avrebbe potuto adottare nel caso in cuiconnon fosse andato in porto....la casacca nerazzurra per una cifra superiore ai 30 milioni di euro (32 - 33finale, bonus compresi), firmando un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. Benjamin(...