Pavard | il Bayern Monaco si muove | altro sostituto individuato

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo aver trovato l’accordo totale con l’Inter, ilaspetta solo di chiudere un difensore per lasciar partire Benjaminin direzione Milano. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra – precisamente dal The Sun – i bavaresi avrebberoun obiettivo in Premier League.– Ilal lavoro per cercare ildi Benjamin, prima di lasciarlo partire in direzione Milano per unirsi all’Inter. E gli occhi degli uomini mercato del club bavarese si sono posati in Premier League. Precisamente sul Fulham e su Kenny Tete, 27enne difensore centrale olandese che nei piani dei tedeschi si integrerebbe alla perfezione con de Ligt. Non solo: proprio come, anche ...

Il terzino francese a breve potrebbe diventare un calciatore nerazzurro MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La trattativa traMonaco e Inter per il passaggio di Benjaminin nerazzurro è in dirittura d'arrivo. Oltre ai segnali positivi che filtrano da entrambe le parti, oggi è arrivato un ulteriore indizio. Il ...Benjaminnon ha partecipato agli allenamenti di oggi con ilMonaco per 'malattia', come riporta il comunicato ufficiale del club tedesco.ha da diverso tempo trovato un accordo con l' ...Come raccontato da Calciomercato.it, l'Inter ha trovato l'accordo con ilMonaco per Benjamin. I bavaresi hanno accettato la proposta nerazzurra intorno ai 33 milioni di euro complessivi ...

Sky DE - Il Bayern blocca ancora Pavard, senza sostituto non lo libererà per l'Inter L'Interista

Il terzino francese a breve potrebbe diventare un calciatore nerazzurro MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - La trattativa tra Bayern Monaco ...L’Inter lavora non solo all’arrivo di Pavard che dovrebbe essere imminente. Un’altra idea stuzzica la dirigenza che anche in queste ore si trova in sede. Di… Leggi ...