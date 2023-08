Pavard e l’Inter in attesa | intanto Inzaghi chiama il francese ? CdS

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Benjaminsono ormai promessi sposi. La fumata bianca definitiva entro il weekend., Simoneha giàto il difensoreTA ? Questione di giorni se non di ore, poisarà del. Il Bayern Monaco ha preso del tempo per trovare il sostituto, si parla di Geertruida del PSV Eindhoven. Affare praticamente chiuso tra i club, conche pagherà il30 milioni di euro più 3 di bonus. Allo sbarco a Milano,firmerà un contratto di 5 anni da cinque milioni di euro. Indel via libera bavarese,ha sentito telefonicamente il campione del Mondo 2018 illustrandogli il suo nuovo ...

Ultimi movimenti di mercato in casa, dopo'arrivo di(atteso in questi giorni in Italia) può cambiare qualcosa in attacco.è una grande operazione ,conferma di essere la squadra più forte del campionato: farà la differenza, mi piace moltissimo ".Da Chiesa a Vlahovic e Lukaku, focus sul calciomercato Juve nella diretta Twitch di Tv Play'è una grande operazione, per meha'organico più forte della Serie A ma il Napoli resta il favorito per lo Scudetto'. Lo ha detto a Tv Play Stefano Lanzo, giornalista di 'Tuttosport'. ...