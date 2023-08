Pavard all’Inter | upgrade tecnico | supera Skriniar in un aspetto ? TS

(Di mercoledì 23 agosto 2023)viaggia forte verso l’Inter. Il francese aspetta che il Bayern Monaco dia il via libera. Il francese si sposerà benissimo con il gioco di Inzaghi. Ha un dato migliore diPIÙ OFFENSIVO ? Duttilità, esperienza e tecnica: Benjaminsi sposa benissimo col gioco di Simone Inzaghi. Ilnerazzurro guadagna un altro regista arretrato dopo Alessandro Bastoni a sinistra. Il campione del Mondo 2018 può giocare in più ruoli: da terzino ed esterno tutta fascia al posto di Dumfries, nonché da braccetto di destra. Inzaghi lo metterà proprio in quest’ultima posizione, per sopperire alla partenza di Milan. Il francese, giocatoree di caratura internazionale, porterà unmigliorativo rispetto allo slovacco ...

... quindi, la posizione di Correarimane in bilico. Se l'... dopo l'arrivo di(atteso in questi giorni in Italia) può ...Prima di lasciare partireverso Milano, Il Bayern ha però chiesto24 ore di tempo per concludere definitivamente l'acquisto del sostituto del francese. 2 " Moise Kean Fuori dalla ......nerazzurra vuole in primis concludere l'affare Benjamin, ... sembrava scontato, ma occhio'inserimento degli ultimi giorni ...su Jovic L'si sta guardando intorno per capire come ...