Paura nel calcio | attaccante scomparso nel nulla | ritrovata l’auto | NOME e DETTAGLI

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sono ore di apprensione nel mondo delper la scomparsa dell’Abdullah Talal Hameed, calciatore iracheno con passaporto svedese. La Polizia ha iniziato le ricerche in Ungheria e la famiglia è in ansia in attesa di nuove notizie. L’è fresco di trasferimento all’HNK Gorica, club del campionato croato. Il calciatore è reduce dall’esperienza in Ungheria ed era in attesa di formalizzare il nuovo accordo. L’era tornato nel suo appartamento per recuperare altri documenti, poi la scomparsa. L’ultima persona ad aver avuto contatti con Abdullah Talal Hameed è stato il suo agente. Alcune ipotesi parlano addirittura di un possibile rapimento, al momento non confermate. “Il 27enne ha lasciato la sua abitazione per dirigersi verso un luogo sconosciuto, la polizia lo sta attualmente cercando. ...