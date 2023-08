Pattinaggio | il Lombardia Trophy ad IceLab | sfilata di stelle sul ghiaccio orobico

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Bergamo. Il grandesultorna ad. Dall’8 al 10 settembre si svolgerà al Palazzo deldi via San Bernardino a Bergamo il, appuntamento del circuito ISU del Challenger Series che apre la nuova stagione 2023/24 deldi figura sul. In questa occasione sfileranno 88 atleti di calibro internazionale provenienti da 22 paesi, per una manifestazione che si preannuncia di elevato contenuto tecnico ed artistico. Nel settore maschile gli occhi saranno puntati sul giapponese Yuma Kagiyama, argento olimpico a Pechino 2022 che dopo oltre una stagione di fermo causa infortunio, vorrà presentare i suoi nuovi programmi e dimostrare di essere tornato agli alti livelli degli anni passati. Sarà della ...