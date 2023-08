Pattinaggio artistico | parte il Grand Prix Junior! A Bangkok fari puntati su Nakai

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il digiuno è finito. Si sta per alzare il sipario sulla lunga stagione di. Domani, giovedì 24 agosto, comincerà dal ghiaccio di(Thailandia) il circuito Junior2023-2024, competizione itinerante composta da sette tappe e una Finale che si svolgerà a Pechino nel mese di dicembre. Saranno circa 300 gli atleti coinvolti nel corso degli appuntamenti che toccheranno Europa e Asia, tutti di un’età compresa tra i 13 e i 19 anni. Come ogni anno non mancherà di certo lo spettacolo, anche se per la seconda annata sportiva consecutiva il movimento dovrà fare a meno della Russia, rimasta ancora fuori dall’attività internazionale per volontà dell’International Skating Union che non ha accolto la richiesta del CIO di reintegrare gli atleti sotto bandiera neutrale. Tra le ...