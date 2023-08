Passeggero tenta di imbarcare sull' aereo un' anguria intera tra i bagagli | virale la foto dell' insolito souvenir dalla Puglia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Chi torna dalle vacanze inporta spesso con sé un ricordo tangibilea regione, talvolta nel senso letterale. Unall' aeroporto di Brindisi hato diun'come se fosse uno zaino o un laptop. Antonio Vasile, presidente Aeroporti di, ha condiviso l'episodio su Facebook, chiedendosi se non si stia esagerando nel voler portare a casa un...

Curioso episodio all'aeroporto di Brindisi, dove un passeggero che stava effettuando i controlli di sicurezza, ha tentato di imbarcare un'anguria intera, sistemata nei contenitori in genere destinati a zaini, computer e trolley. Un gesto che Antonio Vasile, presidente Aeroporti di Puglia, ha condiviso su Facebook.

