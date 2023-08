Partita la regata Palermo-Montecarlo 2023 | Black Magic subito in testa

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ladal golfo di Mondello alle 12:30 circa di ieri, con vento leggero sui 6-7 nodi, andato gradualmente rinforzando fino a 10-11 nodi. La flotta di 44 barche al via ha dovuto ripetere per tre volte la procedura di partenza, dopo che il Comitato di, presieduto da Fabio Barrasso, ha differito la prima a causa di un salto di vento di ben 70 gradi, e ha dovuto annullare la seconda con un richiamo generale (troppe barche oltre la linea). Al terzo tentativo laregolarmente., èspettacolo Lo spettacolo non è mancato: la flotta dellaè composta ...

Vela d'altura, la regata Palermo-Montecarlo è partita: Black Magic in testa PalermoToday

