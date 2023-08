Parma Vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ducali affrontano la loro seconda partita casalinga sperando di cogliere un’altra vittoria contro i veneti, partiti anch’essi bene.Vssi giocherà sabato 26 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani si sono sbarazzati della matricola Feralpisalo’ con un comodo 2-0. Sono state le reti di Benedcziak e Garcia a risolvere un match mai in discussione. Più complicato del previsto il successo di misura dei veneti sulla Reggiana che si è dimostrato un avversario ostico. Ad ogni modo si tratta di un successo pesantissimo in chiave salvezza. LE(4-2-3-1): ...

...via Pellico e via Traversetolo allo Stadio Tardini in occasione delle partite casalinghe del. ... Dalla partita del 26 agosto contro ile per le successive date casalinghe, coloro che si ...Secondo gli esperti, le squadre favorite per il ritorno in Serie A sono Spezia e, entrambe ... Ultimi nella lavagna Feralpisalò,e Sudtirol, nonostante la semifinale playoff della ...Un Derby alla quarta giornata scalda gli animi tra [] L'articolo, prima del Derby ci sono due partite da non sbagliare controe Pisa sembra essere il primo su ilParmense.net....

SERIE B | Parma - Cittadella, via alla prevendita dei biglietti TG Biancoscudato

L'uomo del momento in casa granata, Francesco Amatucci, è entusiasta per il grande avvio stagionale della squadra ..."Si comunica che a seguito di un intervento da parte del Comune di Parma, è stato possibile trovare un accordo con Tep al fine di rivedere in modo - ParmaPress24 ...