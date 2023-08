(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Si arricchisce di un nuovo tassello il percorso avviato nel 2022 che vede il sistema camerale in prima linea, a seguito dell’accordo stipulato trae il Dipartimento per le pari opportunità, per supportare le imprese nell’intraprendere il percorso volontario che portadelladiprevista dal PNRR a valere sulle risorse del Next Generation EU. Nei giorni scorsi sul sito diè stato pubblicato un Avviso finalizzatocostituzione di un elenco diper attività di assistenza tecnico-consulenziale alle piccole e medie imprese sulla prassi di riferimento UNI/Pdr 125:2022 per il raggiungimento delladelladi ...

E non solo: adi sito ci saranno momenti di maggior traffico, con ping più alto, e momenti ... In, le connessioni in fibra ottica FTTH hanno un ping che viene considerato eccellente ...Un'introduzione dura, ma che Fasce ci tiene a spiegare a partire dalle parole di Nicoletta Agostino , competente in linguistica e attivista per ladi. Agostino dice che è importante ...... per supportare le imprese nell'intraprendere il percorso volontario che porta alla certificazione delladiprevista dal PNRR a valere sulle risorse del Next Generation EU. Nei giorni ...