Parità di genere | le nuove regole di trasparenza sugli stipendi arrivano dall' UE | cosa prevede la direttiva

Arrivano dall'UE le nuove regole di trasparenza sugli stipendi che gli Stati membri dovranno recepire entro la scadenza del 7 giugno 2026: retribuzioni in chiaro per favorire ladi. Un uomo in posizioni manageriali guadagna in media 32,43 euro l'ora mentre una donna 22,37 euro , un professionista supera i 24 euro mentre una professionista sfiora i 19 euro , o ...... quali misure ha messo in atto per la concreta realizzazione delladie l'equa distribuzione dei carichi familiari Domande scomode , certo, alle quali però, si dovrà dare risposta. '...Se non si porta l'educazione sentimentale nelle scuole, se non si formano i giovani al rispetto verso l'altro sesso e se non si insiste sulladicome presupposto per vivere tutti e ...

I nuovi indici dell'Onu certificano la strada in salita verso la parità di ... Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile