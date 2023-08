Parigi dice stop ai monopattini | è la prima capitale europea a vietarli

"Addio a Toto Cutugno, emblema assoluto di italianità"il ministro dell'Agricoltura e della ... Il quotidiano ricorda che il video della canzone fu girato sugli Champs Elysee ae conteneva "...Per saperne di più ///La Francia punta su 12 impianti industriali all'avanguardia per una ... Per saperne di più NOTIZIE DAI BALCANI TIRANA Escluso dalla cena di Atene, Rama: 'Una volta ...Siche i saltatori con l'asta siano tutti un po' spericolati. Sarà anche un assessore volante. ... A2003 si presentava non certo da favorito e invece si mise a giocare a poker con gli ...

Parigi dice addio ai monopattini elettrici Avvenire

Tuttavia è un intervento previsto, conseguente al risultato del referendum cittadino che lo scorso 2 aprile ha decretato la fine delle "trottinette" ...«È stato un grande nel mondo, ma è stato maltrattato in Italia». Questo il primo commento di Albano Carrisi, che abbiamo raggiunto alla notizia della morte di Toto ...