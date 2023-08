Paquetà | caso scommesse | tre le partite sospette

... ma parliamo di, brasiliano del West Ham, ex Milan e Lione. La federazione inglese ha già aperto un'indagine per cercare di fare chiarezza sull'accaduto. E in questonon parliamo del ...Il pronostico Il West Ham tra le mura amiche ha sempre una marcia in più: non anon perde con i Blues al London Stadium dal 2021. Ci aspettiamo che la partita la facciano i Blues, apparsi molto ...... si è appreso che all'ultimo momento è stato depennato il nome di, per il suo presunto coinvolgimento, secondo quanto scritto dal 'Daily Mail', in undi scommesse su alcune partite. "E' ...

Paqueta e il caso scommesse, ci sono 3 ammonizioni sospette. L ... TUTTO mercato WEB