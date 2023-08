Pallavolo | Europei | ufficializzata la lista dei 14 convocati azzurri

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - Scatterà domani l'avventura Europea per la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi che si ritroverà a Bologna, sede della gara d'esordio di lunedì 28 agosto con il Belgio, nella giornata di domani, giovedì 24 agosto. Dopo il Memorial Wagner, giocato e vinto a Cracovia dagli, il Commissario Tecnico ha fatto le sue scelte sui 14 che prenderanno parte alla rassegna continentale. Sciolto il dubbio sul ruolo di opposto, sarà Alessandro Bovolenta ad affiancare Yuri Romanò. Il percorso dell'Italia, che partirà dall'Unipol Arena di Bologna, proseguirà per Perugia e Ancona con le gare in programma nella Pool A che vedrà l'Italia affrontare Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia. Questi i 14. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro ...

L’Italvolley batte la Bosnia: agli ottavi da prime Sky Sport

Spero risolva tutto presto, sicuramente durante l'Europeo ci sarà vicino in qualche modo, lo consideriamo uno di noi". Per quanto riguarda il torneo, "sono convinto che sarà un momento bellissimo per ...Ancora un grande successo televisivo per l’Italia femminile impegnata nel Campionato Europeo 2023. La sfida con la Bosnia ed Erzegovina trasmessa in diretta su Rai 2 ha fatto registrare 1.731.000 ...