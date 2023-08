Palermo | i sei arrestati per lo stupro di gruppo minacciati dagli altri detenuti | trasferiti d’urgenza in altre carceri

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I sei giovanicon l’accusa di aver violentato inuna ragazza di 19 anni lo scorso 7 luglio hanno chiesto di essere allontanati dal carcere palermitano, sostenendo di aver ricevuto minacce nell’attuale struttura, l’istituto penitenziario Lorusso di Pagliarelli (). Lo hanno annunciato i legali stessi degli indagati, spiegando che sarebbe arrivata una richiesta ufficiale in tal senso da parte della polizia penitenziaria del carcere. Secondo quanto riporta la Repubblica, alla richiesta verrà immediatamente dato seguito: i seisarannoversostrutture, non note. A quanto emerge, sin dal primo giorno di detenzione la popolazione carceraria disi sarebbe mostrata «molto ostile» nei loro ...

