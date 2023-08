Pakistan | tutti salvi i bimbi e gli insegnanti rimasti sospesi nel vuoto in una cabinovia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una giornata di paura e speranza che ha tenuto ilcon il fiato sospeso. Dopo 14 ore, fortunatamente, è arrivato il lieto fine: sei bambini tra i 10 e i 15 anni e duesono stati salvati dopo esseresu una pericolantea più di 300 metri di altezza, in una zona montuosa del distretto di Battagram, circa 200 km a nord di Islamabad. Uno di loro, con problemi...

Ma è ormai notte ine l'oscurità ostacola ulteriormente l'operazione, così come le ... Siamopreoccupati", aveva detto il preside Ali Asghar Khan, che gestisce la scuola frequentata dai ...Sette bambini e un uomo sono stati salvati da una funivia bloccata su una remota gola nel nord delil 22 agosto, dopo più di 15 ore di calvario. L'operazione ad alto rischio è stata completata di notte dopo che la funivia si era impigliata al mattino presto, rimanendo sospesa per tutto il ...L'operazione ad alto rischio nel nord delè stata completata di notte dopo che la funivia si era impigliata al mattino presto, lasciandola sospesa per tutto il giorno."i bambini sono ...

Pakistan, conclusa operazione di soccorso delle persone bloccate su funivia: tutti salvi Sky Tg24

Emergenza in Pakistan, dove la provincia del Punjab è allagata dopo che l'India ha sversato diverse migliaia di metri cubi d'acqua in un fiume che attraversa i due Paesi. Circa 100mila persone sono ...I soccorsi alle otto persone bloccate sulla funivia sono stati seguiti con enorme attenzione e preoccupazione da tutto il Pakistan, e un po’ in tutto il mondo. Quando nella notte tra martedì e ...