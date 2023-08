Pago bene | asta choc per il video di Palermo | Si muove la Polizia postale

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il caso dello stupro di gruppo perpetrato alla 19enne nella zona del Foro Italico diha sconvolto l'opinione pubblica. La gravità del fatto ha anche attirato la curiosità di molti di saperne di più. E spesso, purtroppo, anche oltre i confini della privacy e del pudore. La notizia riportata dal Corriere della Sera, infatti, svela un retroscena inquietante. Sul web e sui social, in particolare Telegram dove possono circolare liberamente anche contenuti inadatti a un certo pubblico, si è scatenata una “caccia morbosa” al filmato che riprende la violenza di gruppo. Ma partiamo dal principio di questa triste storia: il, che nella sua versione integrale dura circa 20 minuti, è stato girato dal principale conoscente della vittima. E ci sono voluti solo pochi giorni dalla notizia affinché si generasse un vortice di sdegno, misto a macabra ...

'Il video c'è': sarebbe questo il tenore dei commenti apparsi su Telegram , negli ultimi giorni, a margine della vicenda della violenza sessuale perpetrata da sette giovani contro una ragazza a Palermo .

Stupro a Palermo, in duemila su Telegram per arrivare al video: «Se qualcuno ce l’ha pago bene» Corriere della Sera

Addirittura, si legge su una delle due chat da più di duemila persone in totale, c’è chi è disposto a tutto per averlo: “Pago bene, quel video…”. Sul caso è intervenuta la polizia postale, che sta ...Mentre proseguono le indagini sulla violenza di gruppo, sui social compaiono centinaia di post di utenti in cerca del filmato girato dal branco ...