Pagelle Mondiali atletica oggi | donne tutte promosse | Battocletti e Fantini pimpanti

(Di mercoledì 23 agosto 2023)2023Mercoledì 23 agosto (sera) Sara, 7,5: servivano i 73 metri per la qualificazione e scaglia il martello al primo lancio a 73.28. Ce la attendiamo tra le prime 8 in finale, per il podio servirà migliorare di un paio di metri il personale. Nadia, 7: accede alla finale dei 5000 metri senza troppi patemi e sfiora anche il record italiano, che proverà a questo punto a battere nell’atto conclusivo. Anche in questo caso l’obiettivo (non semplice) sarà l’ingresso tra le prime 8. Ottavia Cestonaro, 7: ha ormai raggiunto grande regolarità su misure tra i 14.00 e i 14.20 nel salto triplo. La finale è un traguardo più che meritato per una ragazza che raramente sfigura nei grandi appuntamenti. Dariya Derkach, 7: fa 5 cm meno rispetto ad ...