Oroscopo Branko mercoledì 23 agosto 2023 | Bilancia sicuro

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’diper oggi,23Ariete Cercate di concentrarvi un po’ di più sul lavoro, tenete a bada organizzazione e scadenze, altrimenti vi ritroverete subissati di roba da fare. Toro Possibili ritorno dal passato in amore, fareste meglio a chiarire tutte le vicende rimaste in sospeso e imparare dagli errori commessi. Gemelli Siete reduci da prestazioni impeccabili e un impatto devastante sulle cose, attenzione però a prendervi cura anche della salute e instaurare un equilibrio più disciplinato. Cancro Stanno per aprirsi nuovi spazi di sviluppo ed espansione sul fronte lavorativo, riflettete bene su possibili investimenti e capite come gestire al meglio le vostre risorse. Leone Dovete pensare solo a dimenticare il passato e rinforzare l’autostima. Non trascurate la ...