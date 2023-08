Oppenheimer | la recensione del film di Christopher Nolan

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il, 2023. Regia:. Cast: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett. Genere: Drammatico, biografico. Durata: 180 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale con sottotitoli. Trama: La vita del fisico teorico statunitense Robert, che negli anni ’40 ha guidato il Progetto Manhattan, il programma segreto per la realizzazione di armi nucleari.