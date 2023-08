Ondata di caldo | oggi 16 città da bollino rosso | ecco quali e cosa fare per difendersi

Diversi meteorologi chiedono di fare attenzione all'di maltempo che seguirà questa dieccezionale : scavallata la giornata di oggi, prevista come la più torrida tra quelle provocate da ...... l'Ordine degli Psicologi dell'Umbria ha promosso durante "Caronte", la secondadi calore ... cioè in ambienti protetti dall'esposizione diretta al. Nonostante questo, sono emersi ......una trentina gli accessi registrati nei pronto soccorsi liguri per patologie correlabili all'..., bollino rosso martedì e mercoledì in Liguria: due morti sulle spiagge. Piani di emergenza ...

Ultima ondata di caldo, poi cambia tutto: “Temporali e crollo delle temperature in arrivo” LA NAZIONE

Questa mattina iniziamo ancora con il commentare l’intensa ondata di calore che sta interessando buona parte dell’Europa Occidentale e centrale ed anche l’Italia. Sulla nostra regione anche ieri pomer ...Nonostante l’ondata di caldo non stia dando, per ora, segnali di tregua, gli ingressi al pronto soccorso del Santo Stefano rimangono sotto la soglia delle 200 unità al giorno, in deciso calo rispetto ...