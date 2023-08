Olympiacos vs Cukaricki – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 agosto 2023) I giganti greci dell’accolgono i serbi delallo Stadio Georgios Karaiskakis per l’andata dei playoff di Europa League giovedì 24 agosto. Mentre i padroni di casa puntano a raggiungere la fase a gironi dell’Europa League per la terza stagione consecutiva, gli ospiti non hanno mai partecipato alla fase a gironi di una grande competizione europea. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver battuto i belgi del Genk per 2-1 nel terzo turno di qualificazione, dopo la vittoria per 1-0 in casa e il pareggio per 1-1 in trasferta la scorsa settimana, l’ha iniziato la nuova campagna di Super ...