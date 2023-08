Olimpiadi del Cuore Forte dei Marmi | parla Albano Carrisi

(Di mercoledì 23 agosto 2023)del2023 adeiè qualcosa di sensazionale. Oggi gran finale al Beach Club di Cinquale dove, tra gli ospiti, ci saranno Arisa e il celebre Mogol. Anche ieri sera un altro successo al Tennis Club Italia dideidove si è svolto il terzo Galà Dinner in pochi giorni. Stamattina, intanto, procede il torneo tennis vip charity che si concluderà nel pomeriggio. Il tutto sotto il segno della beneficenza. Quindi tutti al Beach Club (ore 21) per la serata conclusiva di questedel2023 (Mattone del2023). Tra i protagonisti del trofeo del tennis “Racchetta del” ci sono Moreno Morello di Striscia La Notizia, l’ex Juventus Antonio Cabrini e la showgirl Cecilia ...

Grande Fratello, il cast e i rumor Proprio sul cast della nuova edizioneGrande Fratello, nelle ...da parte di Signorini di poter continuare i suoi allenamenti in vista delle prossime. In ...Ha vinto i Campionati italiani nella 50 km e si è qualificato per ledi Rio de Janeiro. ... Il suo obiettivo è qualificarsi per i Giochi di Parigi2024.Il presidenteConi Giovanni Malagò ha accolto così sul palco di "Mediterranea - La civiltà blu" ... "Gimbo ha vinto Europei,e i mondiali dopo l'oro olimpico. È tanta roba", ha ricordato. "...

I galà delle Olimpiadi del cuore Spazio ai big della musica italiana - I ... LA NAZIONE

Il 31enne azzurro centra un altro risultato straordinario dopo la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. In Giappone, il marchigiano ha condiviso il gradino più alto del podio con ...Alla scoperta del nuovo campione del mondo del salto in alto ... Ai Giochi di Mosca nel 1980 fu finalista (chiuse 15°): Sara Simeoni, protagonista di quelle Olimpiadi, lo ha definito “un cavallo pazzo ...