Oggi l’ultimo saluto ad Alessandro | lutto a Volturara Irpina

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIrpinia piange la scomparsa diMarino. Il 45enne che lo scorso sabato ha perso la vita in un tragico incidente in sella alla sua moto. Nella giornata odierna sono previsti i funerali, dopo che l’autorità giudiziaria ha restitutito la salma alla famiglia. Il primo cittadino Marino Sarno ha proclamato, con apposita ordinanza, ilcittadino per questo pomeriggio, invitando cittadini e associazioni presenti sul territorio ad osservare un minuto di silenzio alle ore 15, quando in paese risuoneranno le campane a. In segno di partecipazione e vicinanza alla famiglia colpita da questa drammatica perdita, l’amministrazione locale ha proclamato ilcittadino dalle 15:00 alle ore 17:00. Tanti i messaggio sui social in ricordi di ...

, i medici ospedalieri, come contributi versano: all' INPS ... Ma per chi sceglie di andare in pensione prima di raggiungere'età ... il retributivo , che si basa sull'stipendio percepito; ...Commenta per primo Malinovskyi è stato, ma solo in ordine cronologico. Perché il pirotecnico ... c'è'intenzione di regalare ...Se non altro per bilanciare numericamente un organico che ad,......settore non governativo e di una collaborazione tra quest'... È stata'associazione Zaboravljena djeca rata, insieme ad alcune ...rilevante al raggiungimento dei risultati che vediamo". La ...