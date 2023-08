Oggi è una delle attrici più amate del momento | chi è?

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Unaalla ribalta a causa del film Barbie, il primo adattamento cinematografico live action della celebre serie di fashion dolls della Mattel. Fin da bambina ha sognato Hollywood e i riflettori del mondo cinematografico. Sul web una sua foto da adolescente ha catturato l’attenzione dei fan dell’attrice. Curiosi di vedere l’interprete del, in un veste del tutto inedita? Una straordinaria bellezza e doti recitative che l’hanno portata a varcare la soglia di Hollywood.è unapiù cercate, intervistate e ammirate dai cinefili (e non solo). Non molto tempo fa, durante una sua intervista, mostrarono una sua foto amarcord che divenne virale sul web. Barbie, Margot Robbie adolescente. Crediti: Youtube/Margot Robbie Is A MASSIVE Nerd For Harry Potter The ...