NXT 22 08 2023 It’s time for NXT Heatwave!

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, quest’oggi puntata speciale dato che si tratta dello speciale NXT Heatwave. Tante le cose interessanti che lo show propone e di certo con un programma del genere non vuole di certo deludere le aspettative. Ma non perdiam altro tempo e immergiamoci subito nello show. Ilja Dragunov vs Trick Williams (4 / 5) Ottimo opener con Dragunov e Williams che mettono in piedi un gran match decisamente combattuto e dinamico. Se la parte iniziale è in favore dello Zar quella centrale è invece di Trick abile a recuperare e a mettere in difficoltà un avversario come Dragunov. Williams va più volte vicino alla vittoria ma la resistenza coriacea dello Zar la conosciamo ed è proprio Dragunov a portarsi a casa la vittoria dopo un combattutissimo incontro. Buonissima prova per Trick in singolo! Vincitore: Ilja ...

