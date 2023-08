Nuovo vaccino sperimentale in arrivo | per prevenire bronchiolite nei neonati

Da unstudio di fase IV post - licenza, condotto in Cina su quasi 6.000 partecipanti randomizzati a ricevere ilo un placebo, non è risultato nessun caso di Fuoco di Sant'Antonio, ...... in concomitanza con la campagna vaccinale contro l'influenza si prevede, in particolare per le categorie fragili e gli operatori sanitari, un richiamo anti - covid con un. Modena ...Covid - 19, Variante EG.5 o Eris in Italia, in autunno possibileaumento contagi Il Centro ...a pagamento per gli under 60 Nelle ultime ore, però, si sta discutendo sula ...

Covid, nuovo vaccino a ottobre. Dalle donne in gravidanza agli over 60 ai fragili: ecco a chi è ... Il Sole 24 ORE

Nuovi dati dimostrano l'efficacia al 100% del vaccino GSK nella prevenzione dell'herpes zoster negli adulti dai 50 anni in su in Cina. Infatti, nessun caso di fuoco di Sant'Antonio (herpes zoster) è ...(Adnkronos) – Risultati positivi per il vaccino ricombinante Zoster (o RZV) di Gsk nella prevenzione dell’Herpes Zoster in adulti di età pari o superiore a 50 anni. Da un nuovo studio di fase IV post- ...