La Grecia sta affrontando unadi incendi mortali, la seconda nell'arco di un mese: ci sono morti e molti residenti sono stati costretti all'evacuazione. Sono stati anche rinvenuti i corpi di 18 persone in un'area del ...A incoraggiarci è stata proprio l'di rinnovamento che attraversa il territorio . La città ... Ma soprattutto nasce unaSuite Presidenziale, che diventa il nuovo fiore all'occhiello della ...Muri come tele su cui ridipingere unastoria, dove la consapevolezza della preservazione dell'... " Appena arrivata in Romagna, subito dopo la primadi maltempo, sono stata travolta dalla ...

Nuova ondata di incendi in Grecia: morti e molti evacuati - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Atene, 23 ago. (askanews) - La Grecia sta affrontando una nuova ondata di incendi mortali, la seconda nell'arco di un mese: ci sono morti e molti residenti sono stati costretti all'evacuazione. Sono s ...Israele si trova a fronteggiare la più massiccia ondata di attacchi terroristici dalla seconda intifada ... l’inattività delle autorità contro questa violenza, marcando una nuova presenza e una nuova ...