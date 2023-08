Notte della Taranta | Arisa super ospite annunciata

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Anche quest’anno l’appuntamento è fissato a Melpignano, in provincia di Lecce, a chiusura degli eventi itineranti. Tra gli ospiti annunciati arriva però il nomevera protagonistaserata:. La cantante non vede l’ora si salire sul palco. Si apriranno il prossimo 26 agosto i tendoni del palcoper la serata del concertone. L’più attesa di questa nuova edizione è senza dubbio, che sale per la prima volta sul palco a cantare i branitradizione pugliese. L’artista lucana si esibirà con due branicultura popolare, tra i più ...