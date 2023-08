Non chiamiamolo ‘stupro di Palermo’ | è quasi assolutorio per quei vigliacchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nonlo “stupro di Palermo”lo “stupro del 6 luglio 2023”. Quando alla fine del 2012, Jyoti Singh alla periferia di Nuova Delhi venne violentata e massacrata (morirà dopo dodici giorni di agonia) assieme al suo ragazzo, da sei uomini che utilizzando un autobus privato finsero una corsa di linea per attrarli in quella trappola mortale, il padre stanco di sentir descrivere la figlia come “la ragazza violentata dai sei” convocò la stampa e disse ai giornalisti che da quel momento esigeva che la figlia venisse chiamata con il suo nome, denunciando l’ipocrita anonimato che sminuiva la gravità di quella tragedia e le voci che in qualche modo incolpavano la vittima e il suo fidanzato per essere in giro a ora tarda, comportamento disdicevole per una ragazza perbene. Da allora, ogni anno il Parlamento indiano celebra quel giorno ...