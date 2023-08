No! La falsa cura contro il cancro nota come “metodo Hamer” non è stata accettata da “elite di fede ebraica”

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Circolano su Facebook alcune condivisioni (per esempio qui e qui) dal repellente stampo antisemita, dove si ricordano le affermazioni di Ryke Geerd, padre della Nuova medicina germanica – una delle più pericolose medicine alternative mai concepite -, con la quale il “medico” tedesco ha messo a repentaglio la vita di diversi pazienti, tra atroci sofferenze e condizioni igieniche spaventose, che in alcuni casi hanno portato alla morte. In queste recenti condivisioni si riportano alcune affermazioni diriguardo a un presunto complotto ebraico, volto a nascondere ai non ebrei le fantomatiche capacità anti-della sua medicina. Per chi ha fretta: Alcuni post riportano le tesi antisemite di R. G.riguardo un complotto ebraico volto a censurare gli effetti benefici del suo ...