Niger | l’Italia spinge per soluzioni diplomatiche

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Inla situazione è ancora di tensione e neanche ben delineata politicamente. Si lavora ad una soluzione diplomatica ma lo si è imparato dall’Ucraina: la diplomazia si arresta di fronte allla recrudescenza del conflitto e occorre scongiurare almeno una guerra In”: lo ha detto a Radio Anch’io il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Certamente va rispristinata la democrazia, certamente va liberato il presidente Bazoum… però non bisogna pensare a un intervento militare, men che meno a un intervento militare europeo, noi dobbiamo tenerci distanti da qualsiasi tipo di intervento. I nostri militari sono lì insieme a una serie di contingenti occidentali, ma erano lì per addestrare i militariini, non per intervenire – ha aggiunto -. Quindi, lavoriamo con la diplomazia, la nostra ambasciata di cui ...