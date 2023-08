Niger | diplomazia con la giunta per evitare la guerra

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il generale Abdourahamane Tchiani, che ha preso il potere incon un colpo di stato il 26 luglio, ha proposto il passaggio al dominio civile tra tre anni. Nel frattempo Niamey sarebbe amministrata da unada lui controllata, con l’obiettivo di ristabilire ordine e sicurezza – contro un sistema di potere a suo dire corrotto e poco incisivo nel combattere l’espansione dei gruppi jihadisti. La proposta è stata respinta dal blocco regionale dell’Ecowas. Tchiani ha fatto la dichiarazione in un discorso televisivo sabato sera dopo i colloqui con i mediatori dell’organizzazione, avvenuti con la presenza del presidente deposto, Mohamed Bazoum. D-Day come “deterrenza day”? L’Ecowas ha annunciato un “D-day” per l’intervento militare indopo la riunione del 18 agosto ad Accra, ma senza specificare la data. L’Ecowas ha anche detto ...

Rispetto invece alla crisi inl'Italia non ha mai sostenuto un intervento militare ... Infine il capo dellaitaliana ha ricordato come sia necessario sostenere politicamente ed ......ci sia ancora spazio per raggiungere questo risultato attraverso la". Questa dichiarazione del segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, dedicata al colpo di stato in, è ...... Mosca è convinta di poter dire la sua puntando sui pilastri della suanella regione: ... Un segnale interessante, a maggior ragione dopo che il golpe inha riacceso i riflettori sulle ...

“In Niger la situazione è ancora di tensione e neanche ben delineata politicamente. Si lavora ad una soluzione diplomatica ma lo si è imparato dall’Ucraina: la diplomazia si arresta di fronte allla re ...«Non esiste una soluzione militare accettabile. Rimaniamo concentrati sul percorso diplomatico per raggiungere i risultati che vogliamo, vale a dire il ritorno all’ordine costituzionale, e credo che c ...