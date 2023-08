(Di mercoledì 23 agosto 2023) Peril fenomeno della discriminazione retributiva che affligge il genere femminile, e non solo, il Parlamento europeo ha varato una legge, che entrerà in vigore dal 24 agosto, in cui viene abolito ilsia nel settore pubblico che in quello privato, saranno quindi resi pubblici i criteri secondo i quali vengono stabiliti gli stipendi dei lavoratori. I dipendenti, infatti, avranno libero accesso alle informazioni sui livelli retributivi individuali e medi, suddivisi per genere, dei colleghi che svolgono le loro stesse mansioni e avranno quindi la possibilità di denunciare un'eventuale mancata osservanza della norma da parte del datore di lavoro. Il GlobalGap Report 2023, pubblicato a luglio, dal World Economic Forum afferma infatti che le donne in Europa sono pagate in media il 13 ...

IlTrovare il nostro "in". ST. BONAVENTURE'S COLLEGE - What did you learn today È una ... O con un borbottato "". Ma se vi dicessimo che è possibile ottenere una risposta migliore ...Giornalista, infermiera e poi agentee spia britannica. Durante la Seconda Guerra Mondiale si schierò in prima linea contro i ... Una donna determinata che non si fermò mai davanti a, pur ...... ma a lui di quel che noi vogliamo che sia non gliene importae fa bene. Ma quando parliamo ... Lo slogan con il quale esordisce sull'argomento è già estremamente eloquente: "Ildell'...

Niente segreto salariale per contrastare il gender pay gap Il Foglio

Per contrastare il fenomeno della discriminazione retributiva che affligge il genere femminile, e non solo, il Parlamento europeo ha varato una legge, che entrerà in vigore dal 24 agosto, in cui viene ...Fu la spia britannica più ricercata durante la Seconda Guerra Mondiale, ma riuscì sempre a sfuggire ai nazisti. The White Mouse, come venne chiamata, guidò la Resistenza francese e salvò centinaia di ...