Nessun allenatore è più italiano di Luciano Spalletti

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Forse a pensarci bene è questo il finale più giusto, quello in grado di rappresentare al meglio il rapporto tra Roberto Mancini e la Nazionale italiana. Niente mette in mostra quella distanza, quella riservatezza che talvolta si fa tautologica – è così perché è così – come la breve intervista rilasciata a La Repubblica da uomo libero, dopo aver dato le dimissioni cioè, per difendersi da chi a suo dire lo stava massacrando. Cosa aveva fatto di male in fin dei conti? «Mi sono solo dimesso e ho detto che è stata una mia scelta», ha ripetuto Mancini, mettendoci di fronte gli stessi fatti di cui eravamo già a conoscenza. Senza aggiungere niente perché non c’è mai niente da aggiungere – è così perché è così – anche se poi, poco più avanti, qualcosa aggiunge. Le solite cose che ci si rinfaccia dopo le rotture: tu (Gabriele Gravina, presidente della FIGC) hai messo mano al mio staff, ormai ...

... solo la squadra era il Castel di Sangro e non il Bayern Monaco, solo che l'era Osvaldo ... McGinniss è stato anche fortunato, almeno come scrittore: non ha dovuto inventarsicolpo di ...alibi, questa è una squadra che abbondantemente deve centrare il risultato della salvezza'. ... altrimenti non avremmo preso uncon la sua esperienza e caratura internazionale. Ci ...Certo,alibi, perché questa squadra è in grado di ottenere abbondantemente la salvezza ... Dobbiamo ritrovare entusiasmo e sinergia tra noi, perché abbiamo unforte e un grande ...

Il miglior allenatore della prima giornata Nessun dubbio. Genoa ... fiorentinanews.com

Clamoroso retroscena di calciomercato che riguarda l'addio di Roberto Mancini dall'Italia con l'ex commissario tecnico che ha già pronta l'offerta per una nuova avventura ...Non più il padre Marco, suo ex allenatore, dopo la rottura della loro collaborazione ... mi auguro che anche da parte del padre ci sia un’apertura, non colpevolizzo nessuno”.