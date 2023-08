(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il festival internazionale di musica e territori e celebra questo importante appuntamento nel suo consueto stile, ovvero proponendo un concerto speciale che vedrà assolute protagoniste le direttrici artistiche del festival: la pianista di fama internazionale Gloria Campaner e la violinista Valentina Danelon. L’appuntamento è quindi per domani, mercoledì 23 agosto al Villaverde Hotel & Resort Spa e Golf di Fagagna, per il concerto che vuole essere anche un regalo al pubblico che daha reso la rassegna una delle più seguite e apprezzate del Nordest. Nel corso della serata, che vedrà le due affermate musiciste interpretare un programma di musiche a sorpresa, troveranno spazio anche racconti e testimonianze che fanno parte del viaggio che il Festival NeiDei Luoghi ha saputo compiere lungo un quarto di secolo. Il concerto, che avrà ...

... non solo citando direttamente parenti stretti, ma facendo entraretesti anche pezzi di ... Un progetto caratterizzato da morbidezze jazz, canzoni classiche al pianoforte, sfumature gospel,...... Mundial, Nu Shu), che proprio nello storico bar ha ambientato il videoclip del singolo '... Per una festa di ritmi e, voci e timbri, che ci ricorda, facendole convivere, quante affascinanti ...... il "farfugliamento"film e nelle serie tv è un fenomeno ormai ampiamente diffuso e discusso. ... Le tecniche di registrazione deisui set cinematografici sono cambiate molto nel tempo, ma non ...

'Nei Suoni Dei Luoghi' compie 25 anni, atteso stasera a Fagagna un ... UDINE.news

ll cantautore romano al pianoforte e la comica, nei panni di Nives, alla chitarra si esibivano insieme ... Nato a Roma il 23 agosto 1958, Alessandro "Alex" Britti inizia a suonare la chitarra dall’età ...Il problema non è nei dispositivi in sé ma nel tempo sottratto alla relazione ... Un bambino impara a parlare perché i genitori gli parlano, e questo avviene non solo perché sente dei suoni, ma perché ...