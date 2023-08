Nazionale italiana | la verità di Gravina sulle dimissioni di Mancini

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023)attacca,risponde. Continuano le polemica in casa Italia dopo ledel Ct Campione d’Europa e la nomina di Luciano Spalletti come sostituto. Il presidente della Figc ha deciso di raccontare la suain un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. “Non voglio alimentare ulteriori polemiche. Ma sono state dichiarazioni sconfortanti, inappropriate e offensive nei miei confronti. Non rinnego il rapporto di amicizia con Roberto, che ha sempre dimostrato stile. Spero riveda la sua posizione. Non ho mai invaso il campo, mai suggerito un giocatore, mai ho chiesto la formazione. Non meritavo parole così”.continua: “la mia fiducia era totale e l’ho dimostrata con i comportamenti. A Palermo, dopo la sconfitta con la Macedonia che ci è costata il Mondiale in Qatar, sono andato ...