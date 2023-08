Naufrago si salva dopo 3 giorni scrivendo SOS sulla sabbia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Resta bloccato su un’isola disabitata per tree siSOS. È successo a Cay Sal, alle Bahamas. La barca a vela del 64enne si è capovolta appena al largo della spiaggia, ma lui è rimasto illeso, fa sapere la Guardia Costiera, come riporta Dw.com. Ilaveva attirato l’attenzione dei soccorritori anche con un razzo da segnalazioni. Allertato dai segnali provenienti dalla spiaggia, l’equipaggio di un aereo della Coast Guard Air Station Miami gli ha lanciato cibo, acqua e una radio per comunicare. È stato poi portato in salvo da una barca della Guardia Costiera, è stato reso noto in un comunicato stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.