Natalità | Martusciello Fi | ' sostenere lavoro sicuro per incentivarla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamoilper garantire unamaggiore e quindi un futuro al nostro Paese". Lo dice Fulvio, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo. "Gli ostacoli alla, per oltre un lavoratore italiano su due (il 53,5%), sono legati prevalentemente alla sfera economica e a quella lavorativa - spiega l'eurodeputato azzurro -. Il, che non sia a intermittenza o determinato, è lo strumento cardine perconcretamente la formazione di nuovi nuclei familiari. E anche la maternità, oggi, viene vista ancora come un ostacolo all'ingresso nel mondo del. Una donna su tre lascia ildopo la ...