Napoli | tre club di Serie A su Gaetano | il futuro legato a Gabri Veiga!

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gianlucaè un prodotto del settore giovanile delma non è mai riuscito a trovare tanto spazio in prima squadra....

Tutti e, io, Roberto e Silvia, sappiamo come sono andate '. Silvia è Silvia Fortini, la moglie ... Leggi Anche Spalletti, ct dell'Italia in causa contro il: ci aspetta un'annata di veleni e ...Tutti e, io, Roberto e Silvia, sappiamo cosa è successo veramente', continua Gravina. E sulla ... dice: 'Ha vinto lo scudetto facendo emozionaree tutti quelli che amano il calcio, è una ...Per il Calciomilioni non sono certo molti, e per Aurelio De Laurentiis sono ancora meno. Ma la questione nel caso di specie non è di "vil denaro", bensì una questione di principio, che ...

Mercato Napoli, è rottura con Lozano: tre nomi per sostituirlo Calcio in Pillole

Calcio Napoli - Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha pubblicato i nomi certi che formeranno lo staffi di Luciano Spalletti in Nazionale. Ci sono ben tre ex Napoli: "Il 1° settembre lo staff dovrà ...Brindisi, incidente a Fasano. Violento scontro all’altezza di Cisternino: un morto e diversi feriti 4 Ago Omicidio-suicidio a Pozzuoli (Napoli): 50enne spara alla moglie e poi si toglie la vita, in ...